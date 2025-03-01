İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Yuvam Turgut Konutları'nın içerisindeki Huzur Sokak'ta daha önce yaklaşık 20 metre uzunluğunda oluşan yarık, vatandaşların ve site yönetiminin iddiasına göre kar yağışı ve yağmurun ardından genişledi. Genişleme sonrası yolun 2 tarafında bulunan istinat duvarında küçük çaplı kırılmalar oluştu. 102 ve 103'üncü adanın ortasında kalan yol çevredekileri tedirgin ederken, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Huzur Sokak'ta bir kreş de bulunuyor.

'15 GÜNDÜR YOLDA YİNE AYNI ÇÖKME VAR'

103. Ada Başkanı Ali Rıza Gültepe, 3 yıldır yöneticilik yaptığını ve birçok sorunları olduğunu ifade ederek, "İstinat duvarları, kaldırımlar, yollarla ilgili çok kez başvuru yaptık. Belediyeyi kötülemek amacında değilim ama hiç kimse bizi muhatap almadı. Buraya gelip de hiç kimse bir şey yapmadı. Geçen sene üst yol için başvurdum, gelip oraya bakıp, 'Burası çıkmaz sokak, burayı yapmıyoruz' dediler. Ben de 'Buraya çöp arabanız giriyor, bu duvara ağırlık veriyor, çöküyor. En azından bir asfalt atın, sular göl olmasın, duvara zarar vermesin' dedim. Bizi hiç kimse muhatap almadı ve şu ana kadar gelmediler. Burada da 15 gündür yolda yine aynı çökme var. Video çektim; gönderdim. 1 gün sonra bana, 'Geleceğiz’ dediler ama maalesef şu ana kadar hiç kimse gelip de bizi muhatap almadı. Şu anda da zaten duvar tehlike arz ediyor, parçalar dökülmeye başladı. Bu yolu kapattık. Zabıtalar, polisler gelip 'Burayı açın' diyorlar. Burayı açacağız, açmamızda bir sıkıntı yok ama burada herhangi bir şey olduğu zaman bu sorumluluk bizde kalmasın. Burada neredeyse 400 insan yaşıyor" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİN, VELİLERİMİN DE GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA'

Çatlak oluşan yol üzerindeki kreşin kurucusu ve sorumlu müdürü Zeynep Gök, "Uzun zamandır bu yolda bir çatlaklık mevcut. Bunu İzmit Belediyesi'ne bildirdik. Buranın site sakinleri, yönetimi bildirdi ancak bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Öğrencilerimin, velilerimin güvenliği de tehdit altında. Çünkü çocuklarını okuldan alıp, bırakırlarken birçok araç geliyor. Bu yolun çökmesi halinde burada telafisi mümkün olmayan zararlar doğacak. Sınır olarak da İzmit Belediyesi sınırları içerisindeyiz. Burada gerçekten insanları tehlikeye sokan bir durum var. Evet belki bugün ya da yarın çökmeyebilir bu yol ama ne zaman çökeceğini bilemeyiz. Yoğun bir kar yağışı nedeniyle, çok fazla su çekmesi nedeniyle yarık daha da büyüdü ve istinat duvarında da kopmalar meydana geldi. Şimdi yetkilileri bekliyoruz. Yol kapandı; buradan insanlar geçemiyorlar. Buradan geçerken 'Acaba yol çökecek mi? Birine bir şey olacak mı?' diye tedirgin oluyorlar. Sadece yolda olanlar değil, ayrıyeten istinat duvarının alt tarafında oturan sakinler, binalar var. İstinat duvarı çöktüğü takdirde onların hemen hemen 3-4 katı tehlikede. Umarım yetkililer, bunu duyar ve gerçekten asli olan görevlerini yerine getirirler" diye konuştu.

'TEMENNİM, KİMSENİN BAŞINA BİR ŞEY GELMEMESİ'

Gök, "Bizim kurumumuza 50 öğrencimiz var. Anne-baba, 100 veli her gün sabah 7 buçukta geliyor, burada akşam 6 buçuğa kadar hizmet sürüyor. Dolayısıyla da girişlerde ve çıkışlarda en yoğun olunan saatler var ve o süre zarfında temennim; kimsenin başına bir şey gelmemesi. Tabii ki veliler de tedirgin oluyor. Buradaki velilerimiz de kaç sefer, 'Hocam burada yol çatlak, bir sıkıntı olur, bunu bildirin' diye dile getirdiler. Yazın, okul olarak bildirdik. Zaten site yönetimiyle de görüştüğümüzde onlar da kaç senedir bunu yazılı ve bireysel görüşmelerde bildirdiklerini de ilettiler" dedi.

'BU YOL YAKLAŞIK 4 YILDAN BERİ BU ŞEKİLDE'

Sokaktaki sitede 2009 yılından beri ikamet eden Kayahan Solmaz, "Bu yolu çatlaklarından dolayı sürekli belediyeye haber vermemize rağmen herhangi bir kimse ilgi göstermedi. Aynı zamanda yanımızda kreşimiz var. Kreşimizde çocuklar gelip gitmektedir. Bu esnada yolda herhangi bir sorun olsa çocuklarımızı düşünmek zorundayız. Ondan dolayı bu yolun bir an önce görevliler ve yetkililer tarafından yapılmasını temenni ediyoruz. Tek dileğimiz, tek arzumuz budur. Hiç kimsenin gözünün yaşının akmasını istemiyoruz. Bu yol yaklaşık 4 yıldan beri bu şekilde. Daha önce karşı yolda da vardı; orayı yaptılar fakat bu yolu hala yapmadılar. Çatlak daha çok açılmakta. İstinat duvarı da yavaş yavaş alttaki binaya doğru gitmekte ve binalara da zarar verir. Yoldan her zaman korkuyoruz. 'Ne zaman göçecek, ne olacak?' ya da 'İnsanlara zarar gelecek mi?' diye. Bu bizim için çok önemli. İnsanların zarar görmesini istemiyoruz ve bu yol, ana yol; sürekli otobüsler, araçlar tarafından kullanılıyor. Belediye başkanlarının bu hizmeti yapmalarını rica ve temenni ediyorum" diye konuştu.

'ÇATLAK AZDI, BÜYÜDÜ'

Yaklaşık 12 yıldır 103. Ada'da ikamet eden Mustafa Akyol, "Kardan sonra duvarlarla ilgili birtakım sıkıntılarımız oldu. Bununla ilgili gerekli yerlere müracaatta bulunduk, yardımcı olacakları söylediler. Herhangi bir şey de çıkmadı. Beklemedeyiz ama maalesef sıkıntılarımız devam ediyor. Çatlak azdı ve büyüdü. Ciddi risk arz etmeye başlayınca kapatma gereği duyduk. Burada herhangi bir risk, göçme olabilir, aşağı konutlardaki binalara herhangi bir zarar gelebilir kendimiz de aracımızla aşağı düşebiliriz. Risk büyük" dedi.

‘BELEDİYE OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ’

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, "Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Yolda meydana gelen yarılmanın istinat duvarından kaynaklandığını düşünüyoruz. İstinat duvarının yeniden yapımı ile ilgili ihale sürecini başlattık. Teknik ekiplerimiz de hafta içi hem yol hem de istinat duvarı ile ilgili gerekli incelemelerini yapacak. Belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu