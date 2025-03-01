Mart ayının ilk gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin 5 bölgesinde yağış etkili olacak. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA HAKİM OLACAK

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor, ancak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Kış mevsiminin etkileri devam ederken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Pus ve yer yer sis olma ihtimali de söz konusu.

HAVA SICAKLIKLARI

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerine yakın seyreden sıcaklıklarla birlikte rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.