Japonya’da faaliyet gösteren bir şirket, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar sorununa karşı geliştirdiği teknolojiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 60 yıllık deneyime sahip şirket, farklı iklim ve coğrafi koşullara uygun 170’ten fazla kar bariyeri modeli geliştirerek binlerce kilometrelik yolu koruma altına aldı.

Geliştirilen bu sistemler halihazırda Japonya genelinde yaklaşık 1.700 kilometrelik karayolunda aktif olarak kullanılıyor.

Kar bariyerleri, rüzgarla taşınan karın doğrudan yola ulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlanıyor. Bu yapılar, hava akımını yönlendirerek karın yol dışında birikmesini sağlıyor ve böylece yolların kapanmasının önüne geçiliyor. Farklı bölgelerde rüzgar, nem ve arazi yapısı değiştiği için her koşula özel ayrı modeller geliştiriliyor.

Japonya, dünyada en yoğun kar yağışı alan yerleşim bölgelerinden biri olduğu için bu alanda ciddi bir tecrübe birikimi oluşmuş durumda. Bu deneyim sayesinde geliştirilen sistemler, sadece yerel değil küresel ölçekte de dikkat çekmeye başladı.

Şirket şimdi bu teknolojiyi Japonya dışına taşımayı hedefliyor. Özellikle sert kış koşullarının sık yaşandığı Orta Asya ülkeleri, yeni hedef pazarlar arasında yer alıyor. Bu bölgelerde yolların haftalarca kapanması hem ekonomik kayıplara hem de ulaşım sorunlarına neden olurken, kar bariyerlerinin bu soruna kalıcı çözüm sunabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu sistemlerin en büyük avantajı, kurulduktan sonra enerji gerektirmeden ve sürekli müdahale olmadan çalışması. Bu da klasik kar temizleme yöntemlerine göre daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm anlamına geliyor.