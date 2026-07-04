Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken; Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul Avrupa Yakası'nın batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
İSTANBUL'DA 7 İLÇEYE DİKKAT
İstanbul Valiliği ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası nedeniyle kent geneli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilik açıklamasında, sabah saatlerinden akşama kadar özellikle Avrupa Yakası'nın batısında kalan ilçelerde yağışların etkili olacağı bildirildi.
Yağışın kuvvetli olması beklenen ilçeler şunlar:
Çatalca
Silivri
Büyükçekmece
Beylikdüzü
Esenyurt
Arnavutköy
Başakşehir
5 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
MGM tarafından, "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan 5 kentimiz İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Ardahan ve Kars.
AKOM VE İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği de uyarıda bulundu.
AKOM, raporunda kentteki hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece birden düşüşe geçeceğini bildirdi. Valilik de açıklamasında gök gürültülü sağanak ve neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün raporuna dikkat çekilerek İstanbul'da gök gürültülü yağışın, sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.