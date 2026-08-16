Su, kara deliğin içinde değil; Sagittarius A* adı verilen kara deliğin yaklaşık 0,55 ışık yılı uzağındaki IRS 3 adlı yıldızın çevresinde bulundu. Bu yıldız ömrünün son dönemlerinde ve sürekli olarak çevresine gaz ve toz saçıyor. Tespit edilen su da yıldızın etrafındaki bu geniş gaz ve toz bulutunun içinde yer alıyor.

SUYUN ORADA KALMASI BEKLENMİYORDU

Samanyolu'nun merkezinde bulunan Sagittarius A*, Güneş'in yaklaşık 4 milyon katı kütleye sahip dev bir kara delik. Çevresindeki yıldızlar ve sıcak gaz nedeniyle bölge çok güçlü radyasyona maruz kalıyor. Bu radyasyon, su gibi moleküllerin parçalanmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle bilim insanları, kara deliğe bu kadar yakın bir bölgede suyun nasıl varlığını sürdürebildiğini anlamaya çalışıyor. James Webb'in kızılötesi gözlemleri, IRS 3'ün çevresindeki yoğun gaz ve tozun bazı bölgelerde su moleküllerini radyasyondan koruyabildiğini gösteriyor.

Üstelik yıldızın çevresi her noktada aynı sıcaklıkta değil. Yıldıza yakın yerler çok sıcak olsa da uzaklaştıkça sıcaklık hızla düşüyor. Böylece su moleküllerinin korunabileceği daha uygun bölgeler oluşabiliyor.

YENİ TOZ OLUŞMAYA DA DEVAM EDİYOR

James Webb'in gözlemlerinde yalnızca suya rastlanmadı. IRS 3'ün çevresinde yeni kozmik tozun oluşmaya devam ettiği de belirlendi. Bu da kara deliğin yakınındaki sert koşulların, yıldızdan çıkan bütün maddeleri hemen yok etmediğini gösteriyor.

Bu toz önemli çünkü yıldızların uzaya saçtığı maddeler zamanla başka bölgelerde bir araya gelerek yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşumunda kullanılabiliyor. Yeni keşif, bu tür maddelerin Samanyolu'nun en zorlu bölgelerinden birinde bile varlığını sürdürebildiğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar şimdi suyun ve yeni oluşan tozun kara deliğin yakınındaki yoğun radyasyona karşı nasıl korunduğunu daha ayrıntılı incelemeyi planlıyor. Bulgular, Samanyolu'nun merkezinde sanılandan daha karmaşık bir ortam bulunduğunu gösteriyor.