Bartın ve Zonguldak’ta vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, ilerleyen yaşlarına ve sağlık sorunlarına rağmen geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda kalan yurttaşların dramını dinledi. Pazarda karşılaştığı yaşlıların anlattıkları geçim sıkıntısının boyutlarını gözler önüne serdi.

KÖŞE KAPMACA

Ceviz ve meyve satarak geçinmeye çalışan 65 yaşındaki bir vatandaş, zabıtaların kendilerini rahat bırakmadığını belirterek, “Halk pazarda yere atılan meyve sebzeyi topluyor. Ben de topluyorum” dedi.

İki kez bel fıtığı ameliyatı geçiren, koltuk değnekleriyle yürüyen 77 yaşındaki kadın ise topladığı yaban mersini ve çilekleri satarak yaşamını sürdürmeye çalıştığını anlattı. Sağ gözündeki iltihap nedeniyle göremeyen 85 yaşındaki kadın da pazarda ürün satmaya çalışıyordu. Çömez, ameliyat olması gereken kadına yardımcı olacağını belirtti.

BASTONLA TEZGAHTA

Bastonuyla yürüyebilen 82 yaşındaki pazarcı kadın ise yaşadığı çaresizliği, “Ne bizim ne de memleketin hali iyi, iyiye gideceği de yok” sözleriyle özetledi.

Karşılaştığı tabloya tepki gösteren Çömez, iktidarı eleştirerek, “AKP sosyal devlet diye yola çıktı. Sizin Türkiye Yüzyılı dediğiniz bu muydu? Ülkeyi borç batağına batırdınız, çeteleri, foncuları beslediniz” dedi.

KOLTUK DEĞNEĞİYLE DİRENİYOR!

İlerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle koltuk değneği olmadan yürüyemeyen 82 yaşındaki kadın pazarda ekmek kavgası peşinde olduğunu söyledi. Duruma isyan eden Turhan Çömez, “Böyle bir ülke yönetimi olmaz, böyle bir devlet yönetimi olmaz” sözleriyle hükümete yüklendi.