İngiltere'de tüm kritik altyapının bir anda çökebileceği "Kara Gökyüzü" senaryosuna dair hükümetin acil durum rehberi gün yüzüne çıktı. Elektrik, internet ve suyun kesildiği olası bir felaketin ilk gününde halka verilen en kritik talimat ise "Tuvaletlerin kapağını bile açmayın çağrısı oldu.

ŞEHİRLER KARANLIĞA GÖMÜLECEK

Modern dünyanın en büyük kabuslarından biri olan "Black Sky" (Kara Gökyüzü) senaryosu, tüm kritik kamu altyapısının zincirleme bir reaksiyonla çökmesini ifade ediyor. İnternet ağlarının felç olduğu, elektrik şebekesinin devre dışı kaldığı ve akaryakıt istasyonlarından ATM'lere kadar her şeyin durduğu böylesi bir senaryo düşük ihtimal olarak görülse de İngiliz yetkililer en kötüsüne hazırlanıyor. Yayınlanan resmi planlarda ise felaketin boyutunu gözler önüne seren çarpıcı detaylar yer alıyor.

EVDEKİ TUVALETLERİ SAKIN KULLANMAYIN ÇAĞRISI

Hükümetin kriz planında en çok dikkat çeken ve günlük hayatı derinden sarsan talimat, evlerdeki temel hijyen alışkanlıklarıyla ilgili oldu. Enerji kesintisiyle birlikte devasa kanalizasyon ve arıtma tesislerinin dakikalar içinde işlevsiz kalacağı belirtilen senaryoda, vatandaşların evlerindeki tuvaletleri kesinlikle kullanmaması istendi.

KALIN PLASTİK POŞET STOKLAYIN TALİMATI VERİLDİ

Geri tepme ve yaygın salgın hastalık riskine karşı hazırlanan acil durum kılavuzunda tüyler ürpertici talimat yer aldı. Kriz anında "Kanalizasyon sistemi çalışmayacağı için tuvaletleri kesinlikle kullanmayı denemeyin. İhtiyaçlarınızı kalın plastik poşetlerde toplayıp hava almayacak şekilde bağlayın ve yalnızca evsel atık konteynerlerine, tercihen dışarıdaki çöp kutularına bırakın” denildi.

TEK HABERLEŞME KURMALI RADYOLAR OLACAK

Uyarılar yalnızca atık yönetimiyle sınırlı değil. Dijital iletişim tamamen kesileceği için vatandaşların evlerinde en az 3 günlük temel gıda, temiz su stoku ve pilsiz çalışan kurmalı FM radyolar bulundurması gerektiği vurgulanıyor. Hükümet, böyle bir felaket anında halka yalnızca özel jeneratörlü acil durum stüdyolarından yapılacak radyo frekanslarıyla ulaşabilecek.

2015 LANCASTER KABUSU YENİDEN HATIRLATILDI

Bu senaryonun abartı olmadığını savunan uzmanlar, 2015 yılında Lune Nehri’nin taşmasıyla 60 binden fazla insanın elektriksiz kaldığı Lancaster krizini örnek gösteriyor. O dönemde sokak lambalarının, trafik ışıklarının ve bankamatiklerin tamamen sustuğu, komşu kasabanın parıltısının dahi görülemediği zifiri karanlıkta yalnızca bakır telli eski sabit hatlar ile FM radyolar çalışabilmişti. İngiliz yetkililer, modern hayatın birkaç saat içinde Orta Çağ şartlarına dönmemesi için her hanenin bu korkutan senaryoya karşı hazırlıklı olması gerektiğini hatırlatıyor.