Türkiye'nin sofralık üzüm üretiminde öne çıkan merkezlerinden İslahiye'de üzüm hasadı tamamlandı. İlçede 15 mahallede 17 bin dekar alanda yetiştirilen tescilli coğrafi işaretli Antep karası ile 30 bin dekarlık alandaki Hatun parmağı üzümlerinde hasat dönemi sona erdi.

Özellikle Antep karası üzümlerinde hasat sonrası kurutma hazırlıkları başladı. Mevsimlik tarım işçileri tarafından toplanan üzümler, salkımlarından tek tek ayrılarak taneleniyor ve ardından kurutulmak üzere seriliyor.

3 BİN TON KURU ÜZÜM BEKLENİYOR

İlçede 17 bin dekarlık alanda üretilen Antep karasının yaş tüketiminin yanı sıra pekmez ve kuru üzüm üretiminde de değerlendirildiği belirtildi. Bu sezon yaklaşık 3 bin ton kuru üzüm elde edilmesi bekleniyor.

AVRUPA'YA DA GÖNDERİLİYOR

Coğrafi işaret tesciline sahip Antep karası kuru üzümü, iç piyasadaki tüketimin yanı sıra Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkan kuru üzüm, özellikle kış aylarında sofralarda çerez olarak tüketiliyor.