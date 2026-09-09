Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

Bu arada Tançalan’ın 25 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

SAVCILIKTA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuklanan Tançalan’ın savcılık ifadesinin detayları da ortaya çıktı.

Hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenilen 'Kara Haydar'ın sosyal medyada yer alan lüks yaşam görüntüleri ve düğün organizasyonuna dair sorulara da yanıt verdi.

Tançalan, eşi Çağla Öz Tançalan için hazırlanan gelinliklerden baklavaya, Maldivler tatilinden düğün mekanındaki organizasyona kadar birçok hizmetin reklam karşılığında ücretsiz sağlandığını iddia etti.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLARA 'EMANET' DEDİ

Maddi durumunun altın satın almaya elverişli olmadığını belirten Tançalan, düğünde ve nişanda kullanılan altınları bir kuyumcudan emanet olarak aldığını öne sürdü.

Tançalan, düğünün ardından söz konusu altınların kuyumcu tarafından geri götürüldüğünü öne sürdü.

'MAİL ORDER' İDDİASI

Tançalan'ın, Dubai’ye sık sık gidip geldiği ve mail order yöntemiyle kaynağı belli olmayan kazanç elde ettiği ve bununla lüks bir yaşam sürdüğünün tespit edildiği öne sürüldü.

Başsavcılık tarafından MASAK'a müzekkere yazısı yazılarak şüpheli hakkında mal varlığı araştırma raporu tanzim edilmesinin istendiği öğrenildi.

'GÖRÜNTÜLERİN BİLGİM DIŞINDA ÇEKİLDİ'

Tançalan, düğün sırasında polis memurlarıyla çekilen ve sanal medyada gündem olan görüntülere ise polis memurlarına tamamen teşekkür etmek amacıyla gittiğini, kamu görevlilerini rencide etme veya aşağılama kastının bulunmadığını, videonun bilgisi dışında çekilip paylaşıldığını iddia etti.