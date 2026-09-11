Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya ünlüsü Çağla Öz’ün Pazar günü Van’da gerçekleşen düğününe ait şatafatlı görüntüler dijital platformlarda geniş yankı bulmuş ve 'Kara Haydar' gözaltına alınmıştı. Kara Haydar tutuklanırken, kayınvalidesi de gözaltına alınmıştı. Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün her yerde arandığı bildirildi.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ YANDI: 'KARA PARA AKLAMA'DAN TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, emniyet ve savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Tançalan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASAK RAPORU SONRASI YENİ GÖZALTILAR

Soruşturmayı derinleştiren savcılığın talebi üzerine hazırlanan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu dosyaya girdi. Raporda isimleri geçen şüphelilerden kayınvalide N.O. İstanbul'da, M.S.T. ise Van’ın Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

FENOMEN EŞ HER YERDE ARANIYOR

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni eş Çağla Öz Tançalan’ın ise firari olduğu ve güvenlik güçlerince arandığı bildirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı kara para aklama soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor.