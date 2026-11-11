Ara transferde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta Brahim Diaz ismi gündeme geldi. Cerny’den beklediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar, sağ kanatta üretkenliği artırmayı hedefliyor. Real Madrid’de forma rekabetinde geri planda kalan 27 yaşındaki Faslı futbolcu, 10 numara pozisyonunda görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Teknik becerisi ve çok yönlülüğü Diaz’ı hücum hattı için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Diaz, bu sezon tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada 249 dakika sahada kaldı. Gol atamadı, 2 asist yaptı. La Liga’da 6 maçta 149 dakika süre bulurken yalnızca bir kez ilk 11’de başladı. Bu tablo, Madrid ekibindeki sınırlı rolünü ortaya koyuyor. Takımdan ayrılmak isteyen Faslı yıldız, İspanyol devinin Haziran 2027’de sona erecek sözleşmesi için yaptığı uzatma teklifine henüz olumlu yanıt vermedi. Daha fazla şans bulabileceği bir takıma gitmeyi düşünen Brahim Diaz, siyah-beyazlı ekibin sunacağı şartlara göre rotasını Türkiye’ye çevirebilir.