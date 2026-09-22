Vincenzo İtaliano’nun İstanbul dışında oynanan maçlardaki oyun taktiği şu ana dek başarılı olmadı. Avrupa dönüşü futbolcuların yorgunluğu da bir gerekçe olarak gösterilebilir ancak Kartal, Zalgiris ve Alanya’nın ardından üçüncü yenilgisini Diyarbakır’da Amed karşısında aldı. İç sahada ise bambaşka bir Beşiktaş var. Siyah-beyazlılar, Avrupa ve ligde şu ana dek evinde 7 maç oynadı ve bu karşılaşmaların hepsini kazanmayı başardı.
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Kara Kartal taraftarının önünde coşarken deplasmanlarda susuyor! Evinde Kartal dışarıda kayıp
Vincenzo İtaliano’yla sezona süper başlangıç yapan Beşiktaş’ın bir kusuru ortaya çıktı. Kartal, deplasman maçlarında uçamıyor.
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