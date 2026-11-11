Avrupa'nın en büyük enerji tüketicisi konumundaki Almanya'da, doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 61 ile tarihi dip seviyelere gerilemesi, yaklaşan kış öncesinde arz güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ülkedeki depolama kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını elinde bulunduran ve SEFE, Uniper ile VNG gibi 17 büyük işletmeciyi temsil eden Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES), kış aylarının aşırı soğuk geçmesi durumunda ciddi bir gaz kıtlığı yaşanabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Kurumun yayımladığı son modellemeye göre, 2010 yılındaki gibi ekstrem soğukların etkili olması halinde 2027'nin ilk çeyreğinde aylık bazda 6,6 teravatsaate kadar açık oluşabileceği hesaplanıyor.

Almanya'nın kış aylarındaki 1,5 günlük toplam tüketimine denk gelen bu açığın, ocak ayındaki en sert günlerde günlük tüketimin yaklaşık yüzde 40'ına (1,7 teravatsaat) kadar tırmanabileceği belirtiliyor.

Her ne kadar bu ölçekteki aşırı hava olaylarının yaşanma olasılığı düşük görülse ve ılıman şartlarda arzın güvende kalacağı öngörülse de sektör temsilcileri riskin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

"İTHALAT YETMEYECEK"

Mevcut tablonun ardından INES, depolamayı teşvik edecek mali desteklerin devreye sokulması, tesis kullanımının yasal zorunluluk haline getirilmesi ya da doğrudan devlet kontrolünde stratejik bir gaz rezervi kurulması çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan INES Genel Müdürü Sebastian Heinermann, yalnızca boru hatları ve LNG terminalleri üzerinden yapılan ithalatın kış aylarında zirve yapan talebi karşılamaya yetmeyeceğini vurgulayarak, Almanya'nın rezervleri güvenceye alacak bağlayıcı ve uzun vadeli bir çerçeveye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Buna karşın enerji piyasasını denetleyen Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur) ise mevcut alternatif ithalat imkanlarına işaret ederek ciddi bir kriz riskinin düşük olduğunu savunuyor ve ülkenin artık yalnızca depolama hedeflerine bağımlı bir yapıda olmadığını ifade ediyor.