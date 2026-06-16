Sözcü'nün ulaştığı kurban kesim organizasyonu detaylarına göre vakfın geçen bayram, yurt içi ve yurt dışında kestiği toplam kurban sayısı 882 bin 44 oldu. Bu kurbanların yaklaşık 860 bini yurt dışında kesildi. Diyanet 6-7 milyar liraya ulaşan yurt dışı kurban organizasyonundan, 2 milyar lira kâr elde etti. 2025 yılında 13 bin 500 lira olan yurt içi kurban bedeli 2026’da yüzde 33 artarak 18 bin liraya çıktı. Yurt dışında 5 bin 450 lira olan kurban fiyatları ise yüzde 28.5 artarak 7 bin liraya yükseldi.



Yurt dışı kurban organizasyonu için 1000 görevli yurt dışına gitti. Bu görevliler sadece kesim işlemine nezaret etti. Kurban alımları ve paraların transferi konusunda ise aracılar rol aldı. Bazı ülkelerde kâr oranının yüzde 60’ı bulduğu bildirildi.





CEMAATLERE ÖDENİYOR



Diyanet yurt dışı kurban kesim işini partner kuruluşlarla yapıyor. Özellikle cemaat ve tarikat vakıflarından büyük destek alıyor ve bu yapılara ödemeler yapıyor. Bu durum akıllara “Her yıl milyarlarca liraya ulaşan bu alışverişten zenginleşenler kimler” sorusunu getirdi.



SORULAR YANITSIZ KALIYOR



TDV’nin 2025 yılı kurban bağış organizasyonu da tartışmalara neden olmuştu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, kurbanlıkların hangi ülkeden, hangi şirketten, hangi aracılarla alındığını ve nerelerde kesildiğini sordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sadece 2025’te vekaletle 877 bin 281 kurban hissesi kesildiğini açıklayarak başka bilgi vermemişti.



Türkiye Diyanet Vakfı, geçen kurban bayramında 882 bin 44 kurban keserek 6-7 milyar liralık iş yaptı.







