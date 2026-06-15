Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, “Mutlak butlan” ve “Tedbir” kararının ardından CHP’ye atanan yönetim, Parti Meclisi üyeleri ve Grup Başkanvekillerinin de yer aldığı çok sayıda yöneticiyi disipline sevk etti.

Partinin karar organlarındaki dengeyi Kemal Kılıçdaroğlu lehine çevirmeyi amaçladığı savunulan ihraçların, il ve ilçe örgütleri ile devam edeceği öğrenildi.

CHP Genel Merkezi kaynakları, Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’dan boşalan yerlere yeni atamalar yapılacağını bildirdi.

Birgün'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin iddiasına göre, partideki disiplin sürecinin bir sonraki aşamasında il başkanları yer alacak.

Özgür Özel lehine tutum alan il başkanlarının, kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin gündemde olduğu öne sürüldü.

İddialara göre Ankara, İstanbul, İzmir ve Kars il başkanlıklarında da görev değişikliğine gidilmesi planlanıyor.

SOSYAL MEDYA TARAMASI İDDİASI

Parti Meclisi’nden TBMM Grubu’na kadar uzanan ve yerel örgütlere de yayılacağı öne sürülen disiplin süreçlerinin ardından, parti içinde bir “kara liste” hazırlanacağı iddiası gündeme geldi.

İddialara göre, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin etkinliklerinde şarkılarının kullanılmasına izin vermeyen sanatçılarla ilgili bir liste oluşturuldu.

Mahkeme kararı sonrası göreve geldiği belirtilen bazı yöneticilerin ise sosyal medya paylaşımlarını tarayarak muhalif isimleri hedef aldığı, parti içinde “cadı avı” yürütüldüğü yönünde eleştirilerin dile getirildiği aktarıldı.

Bir CHP Genel Merkezi kurmayı, “İhraç edilecek isimlere yenileri eklenecek mi?” sorusuna, şu tartışmalı yanıtı verdi:

-Kimse, kendisini eleştiren kişilerle çalışmak istemez. İsim listeleri hazırlıyoruz. Bu isimleri yönetime sunuyoruz, kontrol edildikten sonra sırayla hepsi ihraç edilecek.

-Sosyal medya paylaşımlarına da bakılıyor. Bugün basit bir şirkette bile yöneticiyi eleştirirseniz işiniz tehlikeye giriyor.

-Partinin kırmızı çizgileri içinde Genel Başkanlık makamına hadsiz şekilde saldırmak da var. Bu arkadaşlarımızı da tek tek bildireceğiz.