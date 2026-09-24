Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Zerrin Arbaş, uzun bir aradan sonra yeni bir görüntüsüyle gündeme geldi. Arbaş, Murad Salahlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllar sonra sevenlerinin karşısına çıktı.

Yeşilçam döneminden bugüne uzanan oyunculuk kariyerinde çok sayıda önemli yapımda rol alan Arbaş, görüntüsünde zarif duruşuyla dikkat çekti.

YEŞİLÇAM’DAN EKRANLARA UZANAN KARİYER

Zerrin Arbaş, Türk sinemasının önemli yapımlarında üstlendiği rollerle hafızalarda yer edindi.

Oyuncu; “Toprak Ana”, “Battal Gazi’nin Oğlu”, “Deli Yusuf” ve “Yeryüzünde Bir Melek” gibi Yeşilçam filmlerinde rol aldı.

Arbaş daha sonra televizyon dizilerinde de izleyici karşısına çıktı. “Kara Melek”, “Yeniden Çalıkuşu” ve “Aşk-ı Memnu” gibi dizilerdeki performanslarıyla da adından söz ettirdi.

YILLAR SONRA YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Zerrin Arbaş’ın son görüntüsü Murad Salahlı’nın paylaşımıyla ortaya çıktı.

Arbaş ile yan yana çekilmiş bir videosunu paylaşan Salahlı, usta oyuncuya övgü dolu sözlerle seslendi. Salahlı, paylaşımında Arbaş’ın Türk sineması ve televizyonuna bıraktığı izlere vurgu yaptı.

“İYİ Kİ VARSINIZ ZERRİN ARBAŞ”

Murad Salahlı, paylaşımında Zerrin Arbaş’ın Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarındaki oyunculuğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Türk sinemasının zarif ve unutulmaz isimlerinden Zerrin Arbaş… Yeşilçam’ın büyülü yıllarından günümüze uzanan sanat yolculuğunda, birbirinden değerli yapımlarda bıraktığınız izlerle hafızalarımızda çok özel bir yeriniz var.”

Salahlı ayrıca Arbaş ile yan yana bir video paylaşmanın kendisi için de unutulmaz bir an olduğunu belirterek, “İyi ki bu güzel sanat yolculuğunun bir parçası oldunuz, iyi ki varsınız Zerrin Arbaş” dedi.

Paylaşımın sonunda ise usta oyuncuya sağlıklı ve huzurlu yıllar diledi.