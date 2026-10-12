İzmir’de bir ikinci el alışveriş sitesinde yayımlandığı belirtilen ilanın başlığı “Rapor almalık hasta nefesli balon” olarak yer aldı. 50 TL fiyat biçilen ürünün altına “1 Hafta Yatırma Garantili, Corona Değil Düz Hastalık” notu düşüldü.

50 LİRAYA HASTALIK GARANTİSİ!

İlan sahibi, balonun içine kendi hasta nefesini üflediğini, alıcının bu havayı soluyarak hastalanabileceğini ve hastaneden istirahat raporu alabileceğini öne sürdü. Karakaş, meslek hayatında kendini kâğıt üzerinde ölü göstererek yetim aylığı bağlatanlardan, 60 yaşından sonra bir günde “balet” olduğunu beyan edip sanatçı borçlanmasıyla erken emeklilik isteyenlere kadar pek çok usulsüzlükle karşılaştığını belirtti.

"BU İLAN KARA MİZAH DEĞİLDİR"

Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında “Bu ilan bir kara mizah yahut internet şakası değildir. Derin bir sosyolojik ve hukuki çöküşün açık işaretidir” ifadelerini kullandı. İkinci el satış sitelerinin algoritmalarının “hasta nefesi” gibi ifadeleri tespit ederek ilanı neden engellemediğini sorgulayan Karakaş, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının bu tür ilanlara karşı en ağır yaptırımları uygulaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca hileli raporla haksız iş göremezlik ödeneği alınması durumunda SGK’nin ödemeleri faiziyle geri isteyebileceğini, gerçeğe aykırı rapor kullanan çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilmesiyle karşılaşabileceğini belirtti. İlan sahibinin de olayın koşullarına göre hukuki ve cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.