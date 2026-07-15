Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Davutlar köyü Kadıoğlu Mahallesi’nde dün meydana gelen ve 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Berkant Aybars Kurt’un cenazesi toprağa verildi. Ahmet Ç.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Nurullah E. ve Sadık E.'ye ait bitişikteki tek katlı evlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi yönlendirildi. Yangının başladığı evde küçük bir bebeğin yalnız olduğunun belirtilmesi üzerine ekipler, söndürme ve kurtarma çalışmalarını bu eve yoğunlaştırdı.

YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından eve giren arama kurtarma ekipleri, yatakta 2 yaşındaki Berkant Aybars Kurt’un cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin yoğun çabasıyla her 3 evdeki yangın da tamamen söndürüldü. Küçük Berkant'ın cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan Berkant Aybars Kurt’un cenazesi, Yenice ilçesi Cihanbey Köyü Cenbek Mahallesi Camisi’ne getirildi. Bugün öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından küçük Berkant’ın cenazesi, dualarla aile mezarlığında toprağa verildi.