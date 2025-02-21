Öğle arasında öğretmenleri eşliğinde ilçe merkezindeki bir restoranda tavuk döner yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlanarak okulda fenalaştı.
Olayın ardından, okul yönetiminin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İlk müdahale okulda yapıldıktan sonra öğrenciler, sağlık durumları ciddiyet arz etmeden Safranbolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, söz konusu restorandan numune alarak incelemek üzere Kastamonu’ya gönderdi. Ayrıca, Safranbolu Kaymakamlığı, işletmeyle ilgili idari bir tahkikat başlattı.
Yetkililer, gıda güvenliğini sağlamak adına incelemelere devam ederken, restoranın faaliyetleriyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.