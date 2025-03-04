Karabük'te, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyon sonucu define amacıyla kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
Ekiplerce yapılan aramada delici- kırıcı alet, murç, 250 kilogram taşıma kapasiteli elektrikli vinç ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.