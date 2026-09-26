İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte para piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen şüpheliyi takibe aldı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 11 bin 700 sahte Amerikan doları ele geçirildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘Parada Sahtecilik’ suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.