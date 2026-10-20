Karabük'te akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavga dehşete düşürdü. Olay, saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil bir evde yaşandı.

KISKANÇLIK KAVGASI KANLI BİTTİ

İddiaya göre, Gözde T. (31) ile erkek arkadaşı Fuat G. (38) arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kontrolden çıkan Gözde T., mutfaktan aldığı iki ekmek bıçağıyla erkek arkadaşı Fuat G.’ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır bıçak darbeleri alan Fuat G. kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin ve komşuların ihbarı üzerine adrese derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Fuat G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Fuat G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Gözde T. emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.