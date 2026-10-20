Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre Gözde Tüfekçi ile erkek arkadaşı Fuat G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tüfekçi’nin mutfaktan aldığı iki ekmek bıçağıyla Fuat G.’yi vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladığı öne sürüldü.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fuat G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Fuat G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Gözde Tüfekçi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Tüfekçi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.