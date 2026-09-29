Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki 78 S 0066 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Minibüs, yol kenarındaki trafik tabelasına ve elektrik direğine çarptıktan sonra bir ağaca çarparak durabildi.
6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüs sürücüsü S.Ö. ile yolcular S.Ç., A.Ç., S.Ö., Z.A. ve P.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.