Karabük'te ocak ve mart aylarında gerçekleştirilen motosiklet hırsızlıkları, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde aydınlatıldı. Kentteki iki motosikleti çaldığı tespit edilen üç şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Motosiklet hırsızlıklarının ardından başlatılan soruşturma neticesinde, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. B.Y., M.Ç. ve O.Y. adlı şüpheliler, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, üç şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.