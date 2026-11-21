Karabük'te dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Karabük-Bartın kara yolunda heyelan meydana geldi. Yola devrilen ağaçlar nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyü Demir Köprü mevkisindeki heyelanda ağaçlar Ova Çayı'na devrildi. Ekipler, Ağaç Tünel mevkisinde de heyelan nedeniyle yola devrilme tehlikesi bulunan ağaçları kontrollü şekilde söktü. Yola devrilen ağaçlar kaldırıldı.
Karabük-Yenice kara yolu Balıkısık 1 Tüneli mevkisinde ise yamaçlardan kopan kayalar yola düştü. Kayalar, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.