Karabük-Yenice karayolundaki Yalnızca Tüneli'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

E.İ. (29) yönetimindeki 06 KUZ 46 plakalı otomobil ile İ.A. (54) yönetimindeki 78 SC 542 plakalı otomobilin çarpışması üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler E.İ. ve İ.A. ile E.C.G., M.C.A., G.A. ve F.N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A. ve G.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.