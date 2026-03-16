T.C. KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

2024/81 ESAS

Davacı DUDU DEMİRCİ 28735135262 T.C. Kimlik numaralı Davacı İBRAHİM AKARCA 15358581668 T.C. Kimlik numaralı ve Davacı SÜLEYMAN AKARCA 21334382310 T.C. Kimlik numaralıTarafından Hazine, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Karacasu Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davada; Aydın ili, Karacasu ilçesi, Geyre / İstiklal Mahallesi, 216 ada 8 ve 11 parsel sayılı taşınmazın batısında bulunan hali arazinin , bilirkişi raporuna göre 1781,38 metrekarelik kısmının davacı Mustafa oğlu 23/01/1967 doğumlu İbrahim Akarca, 1502,60 metrekarelik kısmının Ali Oğlu 31/07/1946 doğumlu davacı Süleyman Akarca, 1484,87 metrekarelik kısmının Ramazan kızı 17/10/1963 doğumlu davacı Dudu Demirci adına ve 216 Ada 11 parsel sayılı taşınmazın batısında bulunan hali arazinin bilirkişi raporuna göre 1509,94 metrekarelik taşınmazın davacı Mustafa oğlu 17/01/1967 doğumlu İBRAHİM AKARCA Adına tescili istenildiğinden, bu yer üzerinde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2024/81 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

