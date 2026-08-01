KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 13/07/2021 tarih, 22-15 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış olup, alınan karar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 11/08/2021 tarih ve E.72303 sayılı yazısı ile onaylanmış olup kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak TEİAŞ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Karacasu İlçesi Ziraat bankası şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tarafların duruşma günü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri gerektiği, hazır bulunmadıkları taktirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesi yerine geçmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO MAHKEME ESAS NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TAŞINMAZ MALİKLERİ TAŞINMAZ VASFI KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) DAVA TARİHİ 1 2026/162 KARACASU YAZIR 125 14 MEHMET UYAR MİRASÇILARI TARLA 864,86 30/07/2026 2 2026/160 KARACASU IŞIKLAR 155 93 HAMDİ DİBEK TARLA 172,80 30/07/2026 3 2026/158 KARACASU IŞIKLAR 155 95 ŞÜKRAN IŞIK TARLA 226,78 30/07/2026 4 2026/156 KARACASU IŞIKLAR 155 267 CEMİLE KARAPINAR VE DİĞERLERİ TARLA 90,12 30/07/2026 5 2026/154 KARACASU ATAKÖY 180 69 YETER AYYILMAZ VE DİĞERLERİ TARLA 505,43 30/07/2026 6 2026/152 KARACASU IŞIKLAR 153 13 EMİNE KÜPELİOĞLU VE DİĞERLERİ TARLA 375,31 30/07/2026 7 2026/150 KARACASU ATAKÖY 180 38 ALİYE KÜPELİOĞLU MİRASÇILARI , MESUT KÜPELİOĞLU MİRASÇILARI VE AHMET KARACA TARLA 1.359,46 30/07/2026 8 2026/148 KARACASU ATAKÖY 180 45 FATMA DUMANLAR MİRASÇILARI TARLA 1.230,84 30/07/2026 9 2026/146 KARACASU IŞIKLAR 153 37 ŞERİF ALİ GÖLCÜK VE DİĞERLERİ TARLA 194,72 30/07/2026 10 2026/138 KARACASU ATAKÖY 180 73 SELAHATTİN ERGİN VE DİĞERLERİ 7.779,29 30/07/2026 11 2026/142 KARACASU ATAKÖY 180 62 HÜSEYİN GÜLER MİRASÇILARI TARLA 452,97 30/07/2026 12 2026/144 KARACASU IŞIKLAR 153 34 AYŞE DERE VE DİĞERLERİ TARLA 82,65 30/07/2026 13 2026/149 KARACASU ATAKÖY 180 44 MEHMET SERT VE DİĞERLERİ TARLA 501,76 30/07/2026 14 2026/161 KARACASU ATAKÖY 180 60-61 AYŞE ÇAYIR. MEHMET KÖTELİOĞLU MİRASÇILARI VE DİĞERLERİ TARLA 1.662,45 30/07/2026 15 2026/157 KARACASU IŞIKLAR 155 164 OSMAN GÜLŞEN TARLA 4.526,16 30/07/2026 16 2026/155 KARACASU IŞIKLAR 109 3 MUSTAFA ÇETİNTAŞ MİRASÇILARI TARLA 1.692,69 30/07/2026 17 2026/159 KARACASU IŞIKLAR 155 94 İSMAİL IŞIK TARLA 3.274,22 30/07/2026 18 2026/147 KARACASU YAZIR 120 2 YAŞAR YILDIZ TARLA 811,84 30/07/2026 19 2026/151 KARACASU IŞIKLAR 155 160 HURİYE ERSOY VE MUSTAFA DÖNER MİRASÇILARI İLE DİĞERLERİ TARLA 41,92 30/07/2026 20 2026/141 KARACASU ATAKÖY 180 57 HÜSEYİN ALİDEN TARLA 302,95 30/07/2026 21 2026/139 KARACASU IŞIKLAR 109 45 MEHMET KAYIŞ VE HALİL KAYIŞ TARLA 1.011,34 30/07/2026 22 2026/137 KARACASU ATAKÖY 180 54 MERYEM KAYIŞ MİRASÇILARI VE HALİL KAYIŞ TARLA 1.522,99 30/07/2026 23 2026/143 KARACASU IŞIKLAR 155 169 MUSTAFA YÖRÜK, HURİYE DÖNER VE HATİCE DEDEOLUK MİRASÇILARI TARLA 247,08 30/07/2026 24 2026/153 KARACASU ATAKÖY 180 67 HÜSEYİN GÜLER MİRASÇILARI TARLA 7.086,42 30/07/2026 25 2026/145 KARACASU YAZIR 121 5 NACİYE SAYAR VE DİĞERLERİ TARLA 3.333,08 30/07/2026

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