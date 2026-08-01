KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 13/07/2021 tarih, 22-15 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış olup, alınan karar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 11/08/2021 tarih ve E.72303 sayılı yazısı ile onaylanmış olup kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak TEİAŞ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Karacasu İlçesi Ziraat bankası şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tarafların duruşma günü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri gerektiği, hazır bulunmadıkları taktirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesi yerine geçmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|MAHKEME ESAS NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|TAŞINMAZ MALİKLERİ
|TAŞINMAZ VASFI
|KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|DAVA TARİHİ
|1
|2026/162
|KARACASU
|YAZIR
|125
|14
|MEHMET UYAR MİRASÇILARI
|TARLA
|864,86
|30/07/2026
|2
|2026/160
|KARACASU
|IŞIKLAR
|155
|93
|HAMDİ DİBEK
|TARLA
|172,80
|30/07/2026
|3
|2026/158
|KARACASU
|IŞIKLAR
|155
|95
|ŞÜKRAN IŞIK
|TARLA
|226,78
|30/07/2026
|4
|2026/156
|KARACASU
|IŞIKLAR
|155
|267
|CEMİLE KARAPINAR VE DİĞERLERİ
|TARLA
|90,12
|30/07/2026
|5
|2026/154
|KARACASU
|ATAKÖY
|180
|69
|YETER AYYILMAZ VE DİĞERLERİ
|TARLA
|505,43
|30/07/2026
|6
|2026/152
|KARACASU
|IŞIKLAR
|153
|13
|EMİNE KÜPELİOĞLU VE DİĞERLERİ
|TARLA
|375,31
|30/07/2026
|7
|2026/150
|KARACASU
|ATAKÖY
|180
|38
|ALİYE KÜPELİOĞLU MİRASÇILARI , MESUT KÜPELİOĞLU MİRASÇILARI VE AHMET KARACA
|TARLA
|1.359,46
|30/07/2026
|8
|2026/148
|KARACASU
|ATAKÖY
|180
|45
|FATMA DUMANLAR MİRASÇILARI
|TARLA
|1.230,84
|30/07/2026
|9
|2026/146
|KARACASU
|IŞIKLAR
|153
|37
|ŞERİF ALİ GÖLCÜK VE DİĞERLERİ
|TARLA
|194,72
|30/07/2026
|10
|2026/138
|KARACASU
|ATAKÖY
|180
|73
|SELAHATTİN ERGİN VE DİĞERLERİ
|7.779,29
|30/07/2026
|11
|2026/142
|KARACASU
|ATAKÖY
|180
|62
|HÜSEYİN GÜLER MİRASÇILARI
|TARLA
|452,97
|30/07/2026
|12
|2026/144
|KARACASU
|IŞIKLAR
|153
|34
|AYŞE DERE VE DİĞERLERİ
|TARLA
|82,65
|30/07/2026
|13
|2026/149
|KARACASU
|ATAKÖY
|180
|44
|MEHMET SERT VE DİĞERLERİ
|TARLA
|501,76
|30/07/2026
|14
|2026/161
|KARACASU
|ATAKÖY
|180
|60-61
|AYŞE ÇAYIR. MEHMET KÖTELİOĞLU MİRASÇILARI VE DİĞERLERİ
|TARLA
|1.662,45
|30/07/2026
|15
|2026/157
|KARACASU
|IŞIKLAR
|155
|164
|OSMAN GÜLŞEN
|TARLA
|4.526,16
|30/07/2026
|16
|2026/155
|KARACASU
|IŞIKLAR
|109
|3
|MUSTAFA ÇETİNTAŞ MİRASÇILARI
|TARLA
|1.692,69
|30/07/2026
|17
|2026/159
|KARACASU
|IŞIKLAR
|155
|94
|İSMAİL IŞIK
|TARLA
|3.274,22
|30/07/2026
|18
|2026/147
|KARACASU
|YAZIR
|120
|2
|YAŞAR YILDIZ
|TARLA
|811,84
|30/07/2026
|19
|2026/151
|KARACASU
|IŞIKLAR
|155
|160
|HURİYE ERSOY VE MUSTAFA DÖNER MİRASÇILARI İLE DİĞERLERİ
|TARLA
|41,92
|30/07/2026
|20
|2026/141
|KARACASU
|ATAKÖY
|180
|57
|HÜSEYİN ALİDEN
|TARLA
|302,95
|30/07/2026
|21
|2026/139
|KARACASU
|IŞIKLAR
|109
|45
|MEHMET KAYIŞ VE HALİL KAYIŞ
|TARLA
|1.011,34
|30/07/2026
|22
|2026/137
|KARACASU
|ATAKÖY
|180
|54
|MERYEM KAYIŞ MİRASÇILARI VE HALİL KAYIŞ
|TARLA
|1.522,99
|30/07/2026
|23
|2026/143
|KARACASU
|IŞIKLAR
|155
|169
|MUSTAFA YÖRÜK, HURİYE DÖNER VE HATİCE DEDEOLUK MİRASÇILARI
|TARLA
|247,08
|30/07/2026
|24
|2026/153
|KARACASU
|ATAKÖY
|180
|67
|HÜSEYİN GÜLER MİRASÇILARI
|TARLA
|7.086,42
|30/07/2026
|25
|2026/145
|KARACASU
|YAZIR
|121
|5
|NACİYE SAYAR VE DİĞERLERİ
|TARLA
|3.333,08
|30/07/2026
#ilangovtr Basın no ILN02536510