Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü girişimler ve INTERPOL iş birliği sonucunda, çeşitli suçlardan aranan iki isim Bulgaristan'dan Türkiye'ye teslim edildi. Silahlı suç örgütü 'Karacellatlar'ın elebaşı olduğu belirtilen Emre Yalvan'ın iade işlemleri tamamlanırken, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Murat Saydam da Türkiye'ye getirildi.

Uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma ve suç örgütü kurma gibi çeşitli suçlamalarla aranan Yalvan hakkında Türkiye'deki adli makamlarca çıkarılmış 10 ayrı yakalama emri bulunduğu belirtildi. Yalvan'ın ayrıca kırmızı bülten kapsamında uluslararası düzeyde arandığı bildirildi.

21 AĞUSTOS'TA BULGARİSTAN'DA YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama emri ve kırmızı bülten doğrultusunda aranan Emre Yalvan, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 7 aylık hapis cezasının kalan kısmının infazı amacıyla 21 Ağustos 2026'da Bulgaristan'da tutuklandı.

Adalet Bakanlığı, 18 Eylül 2026 tarihinde Yalvan'ın Türkiye'ye iadesi için resmi talepte bulundu. Bulgaristan Yargıtay Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, Haskovo Bölge Mahkemesi de iade talebini kabul ederek Yalvan'ın Türkiye'ye gönderilmesine karar verdi.

İki ülkenin INTERPOL birimleri arasında yapılan koordinasyonun ardından Yalvan, saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na getirildi. Emniyet görevlileri tarafından teslim alınan Yalvan'ın yanı sıra kırmızı bültenle aranan Murat Saydam da Türkiye'ye iade edildi.

BAKAN GÜRLEK: SUÇLULARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek daha önce, "Hiçbir sınır, adaletten kaçışa sığınak olamaz" açıklamasında bulunmuştu.

Gürlek, dün yaptığı açıklamada ise Gürcistan makamlarıyla yürütülen adli iş birliği kapsamında, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ve Yusuf Namlı'nın da aralarında bulunduğu 6 firarinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurmuştu.

Bakan Gürlek, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suçla mücadele ve firari şüphelilerin Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.