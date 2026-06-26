Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, “Karacellatlar” olarak bilinen suç örgütünün faaliyetleri mercek altına alındı. Yapılan çalışmalarda örgütün; İstanbul’da Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar, Küçükçekmece, Sarıyer, Eyüpsultan, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Güngören ve Büyükçekmece başta olmak üzere Mersin, Tekirdağ ve Yalova’da etkin olduğu belirlendi. Örgütün, cezaevinde bulunan V.A. ile yurt dışında firari olan ve “Yıldıray” lakabıyla bilinen S.Ö. tarafından yönetildiği tespit edildi.

48 AYRI SUÇ EYLEMİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, örgütün farklı suç gruplarıyla da bağlantı kurduğu ve eylemlerin büyük ölçüde karşılıklı çatışmalardan kaynaklandığı ortaya çıktı. Örgütün başlıca gelir kaynaklarının “yağma” ve “uyuşturucu ticareti” olduğu, bu kapsamda toplam 48 ayrı suç eyleminin tespit edildiği bildirildi.

Bu doğrultuda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 87 şüpheli hakkında; İstanbul’un 14 ilçesi başta olmak üzere Muş, Malatya, Tekirdağ, İzmir, Elazığ, Bingöl, Van, Antalya ve Adana’da belirlenen adreslerde arama, el koyma ve gözaltı işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildi.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 34’ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.