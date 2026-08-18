Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan Ufuk Özkan, aylar sonra yeniden sete çıktı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle geçirdiği zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, Yeşilçam’ın sevilen komedilerinden Hasip ile Nasipin yeni uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özkan’ın setten yaptığı ilk paylaşım ise kısa sürede büyük ilgi gördü.

ZORLU GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Uzun süre karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, geçtiğimiz şubat ayında sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu, set arkadaşı Salih Kıvırcık’ın donör olmasıyla gerçekleştirilen karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Geçirdiği operasyon ve sonrasındaki iyileşme süreci nedeniyle bir süre çalışma hayatından uzak kalan Özkan, şimdi yeniden kamera karşısına geçmenin heyecanını yaşıyor.

YENİ PROJESİYLE EKRANA DÖNÜYOR

Ufuk Özkan, Yeşilçam’ın unutulmaz komedi filmlerinden Hasip ile Nasip’in yeni nesil uyarlamasında rol alacak. Ünlü oyuncu, projede “Kaymakam” karakterini canlandıracak.

Yeni projesinin setine çıkan Özkan, ilk karesini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

“YEŞİL SAHALARA DÖNDÜM”

Setten çekilen fotoğrafını paylaşan Ufuk Özkan, gönderisine futbol üzerinden yaptığı esprili bir not ekledi.

Ünlü oyuncu, “11 aylık uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndüm” ifadelerini kullandı.

Özkan’ın bu paylaşımı, sağlık sürecini takip eden hayranları için de sevindirici bir gelişme oldu.

KARDEŞİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Ufuk Özkan’ın paylaşımına kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan’dan da destek geldi. Umut Özkan, ağabeyinin setlere dönüşünün ardından “Ağabeyciğim benim, şükürler olsun bugünleri gördük” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kardeşinin mesajı, Özkan’ın geçirdiği zorlu dönemin ardından yeniden sete dönmesinin aile açısından taşıdığı önemi de ortaya koydu.

SON HALİ HAYRANLARINI MUTLU ETTİ

Ufuk Özkan’ın setten paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören takipçileri, mutluluklarını yorumlarıyla dile getirdi.

Özkan’a “Seni özledik” ve “Seni böyle görmek ne güzel” gibi çok sayıda destek mesajı gelirken, oyuncunun yeniden setlerde görülmesi sevenlerini sevindirdi.

Karaciğer naklinin ardından zorlu süreci geride bırakan Ufuk Özkan, şimdi yeni projesiyle oyunculuk kariyerine kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor.