Türk halk müziğinin usta isimlerinden Musa Eroğlu, karaciğerindeki kist nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi süreci devam eden sanatçı, kontrollerinin tamamlanmasının ardından sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediğini açıkladı.

1,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Karaciğerindeki kist nedeniyle yaklaşık bir buçuk aydır tedavi gören Musa Eroğlu'nun kistinin yakıldığı öğrenildi. Tedavi sürecinin ardından kontrollerini tamamlayan sanatçı, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sevenleriyle paylaştı.

Eroğlu, yaptığı açıklamada tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Başta Mehmet Haberal olmak üzere tedavi sürecinde görev alan doktorlara, hemşirelere ve hastane personeline minnettarlığını dile getirdi.





SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve sevenlerine de seslenen usta sanatçı, gördüğü destekten dolayı duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Bugün kontrollerimin tamamlanmasıyla tedavimin olumlu yönde ilerlediğini öğrendim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, arayan, soran, güzel dileklerini eksik etmeyen dostlarıma ve sevenlerime de ayrıca çok teşekkür ederim. Varlığınız bana büyük güç verdi.”





SAHNELERE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Sağlık durumundaki olumlu gelişmenin ardından sahne çalışmalarına yeniden başlayacağını da duyuran Musa Eroğlu, “Sizlerin sayesinde yeniden bulduğum bu enerjiyle, çok yakında sahne çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğimi de mutlulukla paylaşmak isterim. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.