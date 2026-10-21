Hollanda'nın Rotterdam limanında su üzerine inşa edilen "Floating Farm" (Yüzen Çiftlik), kentsel alanlarda gıda üretimini sağlamak amacıyla faaliyete geçirildi. Şehir merkezindeki su yüzeyine konumlandırılan üç katlı yüzen platform, geleneksel tarım arazilerine duyulan bağımlılığı ortadan kaldırırken doğrudan tüketim merkezine en yakın noktada süt ve süt ürünleri üretilmesini mümkün kılıyor.

ÜÇ KATLI YÜZEN PLATFORM NASIL İŞLİYOR?

Mühendislik tasarımıyla su üzerinde dengede duracak şekilde inşa edilen üç katlı platformun her katı farklı bir üretim aşamasına ayrıldı. Tesisin en üst katında ineklerin barındığı ve gezindiği açık padoklar bulunurken, orta katta sağılan sütün işlendiği mandıra ve pastörizasyon üniteleri yer alıyor. Taban katında ise hayvan yemlerinin saklandığı depolar ile atık dönüşüm sistemleri çalıştırılıyor.

KENTSEL ARTIKLAR YEME DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Çiftliğin en önemli operasyonel hedeflerinden birini, şehir içindeki fırın, bira fabrikası ve restoran gibi işletmelerden toplanan kullanılabilir organik yan ürünlerin hayvan yemi olarak değerlendirilmesi oluşturuyor. Gıdanın tüketildiği metropolün merkezinde üretim yaparak nakliye mesafesini sıfıra indiren proje; karbon salınımını düşürmeyi, lojistik maliyetleri azaltmayı ve hızla daralan tarım arazilerine alternatif bir üretim modeli sunmayı hedefliyor.