Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, göreve geldiğinde “Lale Devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin” diyerek tiyatrocuları hedef aldı ama kendisi için Lale Devri devam ediyor. Karadağlı döneminde Devlet Tiyatroları’nın gezi faturası katlandı.

2026’da bir yıllık yolluk bütçesi 72 milyon olmasına rağmen yılın sadece ilk yarısında 159 milyon lira harcadı. 2027 için ise bu yılki ödenek için 222 milyon 364 bin lira yolluk bütçesi istendi.

SAATTE 36 BİN LİRA

2026 yılının ilk altı aylık yolluk faturası, günde ortalama 879 bin TL’ye, saatte ise yaklaşık 36 bin 644 liraya karşılık geldi. Gelecek yılın yolluk ödeneğinin üç katına çıkarılması istendi ancak turne sayısı aynı kaldı. 2026 yılı başında 750 olarak belirlenen turne hedefi, yıl sonu tahmininde 650’ye çekildi. 2027 hedefi de yeniden 750 oldu.

BÜTÇE 7.4 MİLYAR

Yolluk giderlerinin 2028’de 254 milyon 584 bin, 2029’da ise 278 milyon 663 bin liraya ulaşması öngörülürken, Devlet Tiyatroları’nın toplam bütçesi de artıyor. Kuruma 2026 yılı için 5 milyar 295 milyon 573 bin lira başlangıç ödeneği ayrılırken, 2027 bütçesinin yüzde 40 artışla 7 milyar 413 milyon 826 bin lira olacak. 2028’de 9 milyar 241 milyona 2029’da ise 10 milyar 226 milyona ulaşacak.