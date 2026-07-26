Ukrayna'daki savaşın etkileri Karadeniz ve komşu ülkelere sıçramaya devam ederken, bölgede tansiyonu yükselten yeni bir temas yaşandı. Romanya, karasularını ihlal eden bir Rus insansız hava aracını savaş uçağıyla imha etti.
Romanya Savunma Bakanlığı radar sistemleri, pazar sabahı Ukrayna yönünden yaklaşan Rus yapımı Shahed tipi intihar dronunu ülke sınırlarına girmeden önce takibe aldı. Saat 10:08’de Romanya karasularına giriş yapan İHA, yalnızca beş dakika sonra Sulina–Chilia bölgesi açıklarında Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı tarafından Karadeniz üzerinde vurularak düşürüldü.
Bükreş yönetimi, bu müdahale ile birlikte ilk kez ihlalci dronların karaya ulaşmasını beklemeden açık denizde hava savunma hattını devreye sokmuş oldu.
3 GÜNDE ÜÇÜNCÜ İHLAL
Karadeniz üzerinde imha edilen İHA, Rusya'nın son günlerde Romanya hava sahasına yönelik gerçekleştirdiği üçüncü ihlal olarak kayıtlara geçti. Cuma günü Buzau ilinde, Cumartesi günü ise Sfantu Gheorghe yakınlarında iki Rus dronunun düşürülmesinin ardından, bugünkü müdahale ile birlikte son 3 günde 3 Rus İHA'sı Romanya tarafından imha edilmiş oldu.
Karadeniz’deki gerilimin Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, Moskova yönetimine sert mesajlar gönderdi. İhlal edilen hava sahasının aynı zamanda bir NATO ve Avrupa Birliği sınırı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Dan, şu açıklamayı yaptı:
"Rusya Federasyonu’nun NATO ve AB hava sahasını ihlal etmeye devam etmesi kabul edilemez ve tahammül edilemezdir. Soruşturmaların tamamlanmasıyla birlikte Rusya’ya resmi diplomatik protestomuzu ileteceğiz. Müttefiklerimizle birlikte bu durumu en yüksek ciddiyetle ele alıyoruz."
Romanya Savunma Bakanı Radu Miruța da Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaşın artık komşu ülkeler için sınır dışına taşan doğrudan riskler oluşturduğunu belirtti.