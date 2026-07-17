Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan LPG tankerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"15 Temmuz'da Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan 'GAS AURA' gemisinden tahliye edilen 2 yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine teslim eden 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, Karadeniz'de dron saldırısı sonucu çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu.
Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Gemi, Trabzon'a ulaşmış olup, tamir işlemleri için driftte beklemektedir."