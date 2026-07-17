Karadeniz Bölgesi’nin geleneksel tarım ürünleri olan fındık ve çaya alternatif olarak yetiştirilmeye başlanan yaban mersini; yöre halkı tarafından bilinen adıyla likapa veya maviyemiş, bölgedeki tarım arazilerinde hızlı bir dönüşüme yol açıyor. Son yıllarda iklimsel değişiklikler, artan üretim maliyetleri ve hastalıklarla mücadele eden fındık üreticileri, bahçelerini sökerek katma değeri yüksek olan yaban mersini tarımına yöneliyor.

Doğu Karadeniz başta olmak üzere Düzce, Bolu ve Sinop gibi Batı ve Orta Karadeniz illerinde de devlet destekli projelerle yaygınlaşan maviyemiş üretimi, bölgenin asidik toprak yapısı ve bol yağışlı iklimi sayesinde yüksek verimle gerçekleştiriliyor.

TOPRAK YAPISI İLE İKLİM AVANTAJ SAĞLIYOR

Uzmanlar, yaban mersininin sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyduğu düşük pH derecesine sahip asidik toprakların ve düzenli nem oranının Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak bulunduğunu belirtiyor. Bu doğal uyum, bitkinin adaptasyon sürecini hızlandırırken ürün kalitesini de artırıyor.

EKONOMİK GETİRİSİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Bölgedeki üreticilerden edinilen bilgilere göre, birim alandan elde edilen gelir kriteri dikkate alındığında yaban mersini, fındığa oranla metrekare başına çok daha yüksek kazanç sağlıyor. Kademeli olgunlaşma özelliği sayesinde hasat sürecinin haftalara yayılması, fındık hasadında yaşanan dönemsel yoğun işçi ihtiyacı ve yüksek işçilik maliyeti krizlerini de en aza indiriyor.

Taze tüketiminin yanı sıra dondurulmuş gıda, ilaç, kozmetik ve pastacılık sektörlerinde geniş bir kullanım alanına sahip olan yaban mersini, pazar payının büyüklüğü ve yüksek ihracat potansiyeliyle Karadenizli çiftçiler için yeni ve güçlü bir gelir kapısı olmaya devam ediyor.