Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı, 9 Eylül’de Karadeniz’de meydana geldi. Yabancı bandıralı yük gemisinin İHA’ların hedefi olması sonucu Azerbaycan vatandaşları Aslan Aliyev ve Asim Gasimov yaşamını yitirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Saldırıda İmran Novruzov ile Rauf Aliyev de yaralandı. Yaralıların Ukrayna’nın Çernomorsk kentindeki hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Azerbaycan’ın ilgili diplomatik temsilcilikleri ile bölgedeki yetkili kurumlar arasında koordinasyonun sürdüğü belirtildi. Yaralıların tedavilerinin tamamlanmasının ardından Azerbaycan’a gönderilmeleri için gerekli işlemlerin yürütüldüğü, yaralılara konsolosluk desteği sağlandığı ve hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerinin ülkeye nakli için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.

AZERBAYCAN’DAN VATANDAŞLARINA GÜVENLİK UYARISI

Açıklamada ayrıca Azerbaycan vatandaşlarına yönelik seyahat ve çalışma uyarısı yinelendi. Askeri operasyonların sürdüğü veya güvenlik koşullarının istikrarsız olduğu bölgelere gidilmemesi çağrısında bulunuldu.

Bakanlık, vatandaşlardan bu bölgelerde çalışmamalarını ve riskli güzergahlarda faaliyet gösteren gemiler de dahil olmak üzere ulaşım araçlarında görev almamalarını istedi.