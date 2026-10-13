Suriye Denizciler Sendikasının açıklamasına göre, Bulgaristan kıyılarına yakın bir noktada ilerleyen gemi, bir İHA ve iki İDA ile hedef alındı. Saldırının ardından gemi sulara gömüldü.

KAYIP DENİZCİLER ARANIYOR

Gemide bulunan toplam 16 kişilik mürettebattan 5’i kurtarılırken, diğer denizcilere ulaşmak için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların 6 bot ve 2 helikopterin katılımıyla aralıksız sürdüğü kaydedildi. Kayıp mürettebat üyelerine ilişkin henüz başka bir bilgi paylaşılmadı.

BM’DEN KINAMA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “Elbette, sivil gemilere yapılan saldırıları, özellikle de Bulgaristan kıyılarında gerçekleşen son saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Dujarric, bu saldırıların çok endişe verici olduğuna vurgu yaparak, “Çünkü tahıl, gıda ve küresel pazara yönelik diğer ürünleri taşıyan gemilere yapılan bu saldırılar son zamanlarda çoğaldı ve genişledi” şeklinde konuştu.