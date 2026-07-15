Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı öne sürülen "gölge filo"ya yönelik yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu. Açıklama, Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Brovdi, Rusya'ya ait olduğu iddia edilen gemilere yönelik operasyonların sürdüğünü belirterek, son saldırılarda Karadeniz'de bulunan 20 geminin hedef alındığını açıkladı.

Brovdi'nin verdiği bilgilere göre hedef alınan gemiler arasında 17 petrol tankeri, 2 gaz tankeri ve bir römorkör bulunuyor. Komutan, 6 Temmuz'dan bu yana Azak Denizi'nde aynı filoya ait olduğu öne sürülen toplam 116 gemiye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini de ifade etti.

Ukraynalı komutan, açıklamasıyla birlikte saldırıya ait olduğunu belirttiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan, söz konusu saldırılarla ilgili Rus makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tarafların çatışmaya ilişkin iddiaları bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.