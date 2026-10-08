Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari gemiye düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını, uluslararası deniz hukukunun ağır ihlali olarak nitelendirerek, saldırıların faillerinin belirlenmesi için derhal soruşturma yapılmasını istedi.

Yotova, Ukrayna'daki savaş bağlamında, Bulgaristan'ın deniz güvenliği ve kritik altyapısına yönelik mevcut risk ve tehditlerin ele alındığı Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki askeri faaliyetlerin tırmanmasının Karadeniz bölgesinde deniz güvenliği ve serbest seyrüseferi tehdit ettiğini söyleyen Yotova, "Ulusal Güvenlik Konseyi, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları uluslararası deniz hukukunun ağır ihlali olarak kesin şekilde kınamakta ve saldırıların faillerinin belirlenmesi için derhal soruşturma yapılmasını talep etmektedir." ifadesini kullandı.

Yotova, Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin, yasama ve yürütme organlarına sunulmak üzere Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların durdurulmasına ve deniz ile seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına ilişkin çeşitli öneriler üzerinde birleştiğini belirtti.

ROMANYA VE TÜRKİYE İLE ACİL GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Bulgaristan'ın Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların durdurulması ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla Romanya ve Türkiye ile acil istişarelerde bulunmasının öneriler arasında yer aldığını aktaran Yotova, "Bulgaristan, Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler arasında müzakerelerin yürütülmesi ve uzlaşı sağlanması konusunda aktif rol üstlenmelidir. Bu ülkeler Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan ve Türkiye'dir." diye konuştu.

Yotova, öneriler arasında Avrupa Birliği'ne, Karadeniz stratejisi kapsamında serbest ve güvenli seyrüseferi sağlayacak bir çerçeve mekanizması geliştirilmesinin teklif edilmesinin de bulunduğunu belirtti.

Yotova, deniz güvenliğine ilişkin keşif ve gözetleme faaliyetlerinde insansız hava sistemlerinin kullanılmasının ve silahlı kuvvetlerin modernizasyon sürecinin hızlandırılmasının önerildiğini söyledi.

NATO'YA GÜVENLİK ÇAĞRISI

Bu kapsamda NATO ve AB ile yakın işbirliği içinde anti-İHA sistemlerinin tedarik edilmesi ve stratejik tesislerin güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yotova, "NATO'nun Eastern Sentry (Doğu Gözcüsü) faaliyeti kapsamında Bulgaristan, müttefik ülkelerden Karadeniz bölgesinin güvenliğine yönelik katkılarını artırmalarını talep edebilir." dedi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev de Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, mevcut durumda Bulgaristan'ın ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit bulunmadığını ancak risklerin mevcut olduğunu söyledi.

Bulgaristan hükümetinin, Türkiye ve Romanya ile ABD'nin desteğiyle saldırıların gerçekleştiği bölgenin incelenmesini önereceğini aktaran Radev, özellikle halen su üzerinde bulunan gemide inceleme yapılacağını, İHA’lara ait parçalar ve saldırının niteliğini ortaya koyabilecek izlerin aranacağını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında 6 Ekim'de 2 ticari gemi İHA saldırısına uğramıştı.

Togo bayraklı ALFA WATAN saldırının ardından batarken, Palau bayraklı "Able" adlı gemide yangın çıkmış, 18 kişilik mürettebat tahliye edilmişti.

Saldırıların ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Ulusal Güvenlik Konseyini toplantıya çağırmıştı.