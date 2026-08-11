Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir devriye botunun vurulduğunu açıkladı. Saldırının Odessa'nın güneyindeki bölgede gerçekleştirildiği bildirildi.
SALDIRILAR SÜRDÜRÜLÜYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullandığı deniz unsurlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
‘SİLAH TAŞIYAN GEMİLERE REFAKAT EDİYORDU’
Ukrayna'ya ait devriye botunun Odessa'nın güneyinde Karadeniz'de hedef alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu botun silah taşıyan gemilere refakat ettiği öne sürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.