Süper Lig’de haftanın en kritik randevularından birinde Trabzonspor ile Beşiktaş bu akşam Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını etkileyecek mücadelede iki takım da serisini sürdürmenin peşinde. Reis yönetiminde yeniden doğan Fırtına, üst üste kazandığı üç resmi maçın ardından taraftarı önünde bir büyük engeli daha aşmayı hedefliyor.

AVRUPA MAÇLARI KAYIPSIZ GEÇİLDİ

Karadeniz ekibi, Reis’le Galatasaray’ı 4-0, Samsun’u 3-0 ve Kups’u 4-2 mağlup etti. Vincenzo İtaliano’nun öğrencileri ise milli aranın ardından hem ligde Kocaelispor’u hem de Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’ı devirip moral depoladı. Kartal, zorlu deplasman

İKİ YILDIZ DA ÇOK FORMDA

Karşılaşmanın en büyük kozları ise yıldız isimler olacak. Trabzonspor’da Mohamed Salah’ın hücumdaki etkinliği dikkat çekiyor. 10 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Mısırlı süperstar şu anda Süper Lig’in en faydalı transferi. Mide ağrısı nedeniyle Hoffenheim sınavında dinlendirilen Dusan Vlahovic’in bugün ilk 11’deki yerini alması bekleniyor. Sırp forvet de 8 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.

KARTAL ORKUN’SUZ

Beşiktaş’ta sakatlığı devam eden Orkun Kökçü Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı. 14 maçta 5 gol ve 4 asisti bulunan Kaptan’ın yokluğu fazlasıyla hissedilecek. Tedavisi süren Rashica da İstanbul’da bırakılırken, Vaclav Cerny ile Dusan Vlahovic ise göreve hazır.

REIS TARİHE GEÇMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Thomas Reis, Beşiktaş karşısında sadece üç puan değil, kulüp tarihine geçmek için de sahaya çıkacak. Galatasaray ve Samsun galibiyetleriyle lige hızlı bir başlangıç yapan Alman çalıştırıcı, Beşiktaş’ı da mağlup etmesi halinde bordo-mavililerin başında çıktığı ilk üç lig maçını kazanan ilk yabancı hoca olacak.

BEŞİKTAŞ TRABZON DEPLASMANINDA KAYIP

Beşiktaş, Trabzon deplasmanında oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.