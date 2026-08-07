Ordu'nun sahil kesiminde fındık üreticileri, resmi hasat başlangıç tarihi olan 10 Ağustos'tan önce erken olgunlaşan ürünü toplamaya başladı. Son günlerde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle fındıkların yeterli olgunluğa ulaştığı belirtildi.

Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, bazıları da mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Sabah erken saatlerde bahçelerine giden üreticiler, gün boyunca topladıkları fındıkları çuvallara dolduruyor. Fındık daha sonra tarım araçlarıyla kuruması için harmana taşınıyor.

HASAT HEYECANLI BAŞLADI

Üretici Osman Karacan, fındık hasadına büyük bir heyecanla başladıklarını, sıcak havaya rağmen hasada devam ettiklerini söyledi. Karacan, fındık rekoltesinin geçen sezona göre iyi olduğunu ifade ederek, "Sabah saat 08.00'de başladığımız hasada akşam 17.00'ye kadar devam ediyoruz. Hasat çok güzel geçiyor" dedi.

Berke Elmas ise, "Fındık sezonumuz çok şükür başladı. Hava şartları fındık hasadı için oldukça uygun. Karadenizli üreticilerin geçim kaynaklarından birisi de fındık. Biz de mahsulümüze sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 1 ay süreyle hasada devam edeceklerini dile getiren Melek Atasever de, "Fındık bizim için önemli. 11 ay bakımını yaptığımız bahçelerimizi şimdi hasat ediyoruz" ifadesini kullandı. Fahrettin Demir ise, fındığın son günlerde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yeterli olgunluğa ulaştığını ifade ederek, "Biz de bunun üzerine hasada başladık. Tüm üreticilere yeni sezon hayırlı olsun" dedi.