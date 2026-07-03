Kahreden olay, 21 Haziran günü Arsin sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapan 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu, serinlemek amacıyla denize girdi. Ancak Karadeniz’in en tehlikeli akıntılarından biri olan rip akıntısına kapılarak gözden kaybolma tehlikesi yaşadı. Oğlunun çırpındığını gören baba Fatih Kurutçu, oğlunu kurtarmak için arkasından denize atladı. Ancak dalgalar ve güçlü akıntı kahraman babayı da içine çekti.

KALPLERİ DURDU

Çevredeki vatandaşların ve yoldan geçmekte olan trafik polislerinin fark etmesi üzerine ekipler hızla denize atlayarak baba ile oğlunu sudan çıkardı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kalpleri duran baba ve oğul, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

PEŞ PEŞE GELEN ÖLÜM HABERLERİ YASA BOĞDU

Hastanede tedavi altına alınan baba Fatih Kurutçu, olaydan bir gün sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetmişti.

YUSUF EREN DE CAN VERDİ

Trabz10.net'ten Safiye Selçuk'un haberine göre; babasının vefatının ardından aynı hastanede günlerdir yaşam savaşı veren 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu'dan da dün akşam acı haber geldi. Baba ve oğlun peş peşe gelen vefat haberleri, Kurutçu ailesini, yakınlarını ve tüm Trabzon'u yasa boğdu.