Türk şirketine ait M/V MARIAM M, Ukrayna'daki Bystroe kanalı geçişi sırasında dron saldırısına uğradı.
İlk bilgilere göre saldırıda gemi kaptanı ve pilot hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Türk şirketine ait M/V MARIAM M, Ukrayna'daki Bystroe kanalı geçişi sırasında dron saldırısına uğradı.
İlk bilgilere göre saldırıda gemi kaptanı ve pilot hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
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