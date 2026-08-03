Samsun ile Rusya arasında düzenli yük taşımacılığı yaptığı belirtilen "Nadezhda" isimli Ro-Ro gemisinin, Rusya'nın Novorossiysk açıklarında saldırıya uğradığı iddia edildi. İlk bilgilere göre olay sırasında gemide büyük panik yaşanırken, 4 mürettebatın ağır yaralandığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre gemide Türk, Azerbaycanlı ve Hintli denizciler görev yapıyordu. Ağır yaralanan personelin kimlikleri ve sağlık durumlarına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmazken, tahliye sürecine dair de net bilgi paylaşılmadı.

İddialara göre saldırı, geminin Rusya'dan ayrılmasının yaklaşık iki saat ardından Türkiye saatiyle 18.30 sıralarında meydana geldi. Olayın Rusya karasularında yaşandığı ve saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği öne sürülse de, bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

1978 yapımı olduğu belirtilen "Nadezhda" isimli Ro-Ro gemisinin 119 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde olduğu, Samsun-Rusya hattında yük taşımacılığı yaptığı ifade edildi.

Saldırının nasıl gerçekleştiği, gemide oluşan hasarın boyutu, yaralı mürettebatın sağlık durumu ve geminin son durumuna ilişkin yetkili kurumlardan resmi açıklama bekleniyor.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir hâlinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır.

Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunmaktadır.

İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelmiş olup, gemide yangın devam etmektedir.

MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu’na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı’na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir.

Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir.

Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz."