Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait kuru yük gemisini füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Rus ordusu tarafından Odessa şehri açıklarında düzenlenen füze saldırısında, Mersin merkezli Ocean Grace Shipping firmasının filosunda bulunan, 7.334 dwt'lik "Golden Leo" adlı yük gemisi isabet aldı.

Saldırı neticesinde gemide yangın çıktığı ve can kayıplarının yaşandığı bildirildi.

6 DENİZCİ ÖLDÜ, 5'İ KAYIP

Hindistan, Suriye ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 18 kişilik mürettebata sahip gemide, denizcilerden 5'inin saldırı sırasında, 1'inin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları kapsamında 2'si yaralı olmak üzere 8 denizci, Odessa'daki hastanelerden birine tahliye edildi.

Saldırıda yaralanan toplam 7 denizcinin hastanede tedavi altında olduğu belirtilirken, 5 denizciden ise halen haber alınamadığı öğrenildi.

MISIR YÜKLÜYDÜ

Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretsky konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gine-Bissau bayraklı "Golden Leo" isimli kuru yük gemisinin mısır yükünü aldıktan sonra limandan ayrıldığını belirtti.

Füzelerden birinin geminin sancak tarafına isabet ettiğini kaydeden Koretsky, saldırının ardından gemide yangın çıktığını ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri unsurlarının hızla kurtarma faaliyeti başlattığını ifade etti. Kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor.