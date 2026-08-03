Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya ile önemli bir tarım ihracatçısı olan Ukrayna arasında Karadeniz bölgesindeki liman tesislerine ve ticari gemilere yönelik karşılıklı saldırılar artıyor.
Rusya Tahıl İhracatçıları ve Üreticileri Birliği Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus gemilerine ve limanlarına düzenlediği İHA saldırılarının yakın gelecekte Karadeniz üzerinden yapılan tahıl ihracatını durdurabileceğini bildirdi.
Birlik, bu durumun küresel buğday fiyatlarını tırmandıracağını, Afrika ve Orta Doğu'da açlık riskini artıracağını vurguladı.
BU BÖLGELERDE AÇLIK OLACAK
Rusya Tahıl İhracatçıları ve Üreticileri Birliği, bu sezon Rus buğdayı arzında yaşanabilecek kısıtlamanın 30 ila 35 milyon metrik tona ulaşabileceğini öngördü.
Bu miktar, küresel buğday ticaretinin yaklaşık yüzde 15'ine denk geliyor. Birliğe göre açığın alternatif ülkelerden yapılacak ihracatla kapatılması mümkün görünmüyor ve fiziki tahıl eksikliği küresel boyutta uzun süreli bir krizi tetikleme riski taşıyor.
Mevcut olumsuz faktörlerin sürmesi halinde buğdayın ton başına FOB fiyatının 340 ile 370 dolar aralığına yükselebileceği, hatta 400 doları aşabileceği tahmin ediliyor.
Birlik, bu artışın pandemi dönemindeki lojistik aksamalardan daha büyük bir gıda enflasyonu dalgası yaratacağını belirtti.
Karadeniz havzasına bağımlı olan Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin krizden en fazla zarar görecek bölgeler olduğu, artan fiyatlar nedeniyle yoksul ülkelerde ciddi açlık sorunlarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
KRİTİK EŞİĞE YAKLAŞIYOR
Rusya Tahıl İhracatçıları ve Üreticileri Birliği, kuru yük gemileri ile liman altyapısına yönelik saldırıların küresel gıda güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
Açıklamada, mevcut devir stokları ve alternatif tedarikçilerin geçici kapasitesi sayesinde henüz bir tahıl sıkıntısı yaşanmadığı, ancak krizin etkilerinin kısa sürede birçok ülkeye yansıyacağı ifade edildi.
Bir tarım piyasası kaynağı, Ukrayna'nın Temmuz ayından bu yana süren sistemli İHA saldırılarının Rusya'nın Taman limanındaki ana ihracat terminalinde önemli hasara yol açtığını aktardı.
Ukrayna tarafı da Karadeniz'deki saldırıların ihracatı olumsuz etkilediğini vurguladı, ancak doğrudan Rusya'yı sorumlu tuttu.
UKRAYNA GEMİLERİ DE HEDEFTE
Ukrayna'nın en büyük çiftçiler birliği UAC de, Rusya'nın Odesa limanı yakınındaki gemilere yönelik saldırılarının kritik hasat döneminde sevkiyatı kısıtladığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın nakliye hatlarına yönelik saldırılarının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek Avrupalı ortaklara yardım çağrısında bulundu.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada son bir haftada Ukrayna ordusuyla bağlantılı 23'ü kargo ve 4'ü dökme yük gemisi olmak üzere toplam 31 geminin vurulduğunu kaydetti.
BM arabuluculuğunda kurulan tahıl koridorunun son haftalarda işlevsiz kaldığı belirtilirken, Ukraynalı bir hükümet kaynağı ABD ve Ukrayna'nın bir hava ateşkesi ihtimalini görüştüğünü, Kremlin ise bu konuda yorum yapmanın erken olduğunu bildirdi.